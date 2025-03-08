Центр России: Понижение температуры и дожди в конце следующей недели

В конце следующей недели в центре европейской части России ожидаются понижение температуры и осадки. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дневные температуры опустятся до пяти градусов, ночные приблизятся к нулю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии