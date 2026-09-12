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Регионы России

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«Спартак» установил рекорд КХЛ, разгромив «Северсталь»

«Спартак» установил рекорд КХЛ, разгромив «Северсталь»

Хоккеисты московского «Спартака» разгромили череповецкую «Северсталь» на домашнем льду со счётом 8:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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