Могут ли клещи заразить чумой

Каждый год клещи становятся причинами опасных инфекций, которыми страдают россияне. Вместе с известным всем энцефалитом эти паукообразные могут передавать человеку и другие опасные заболевания, вроде чумы.
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