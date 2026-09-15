Снайпер нового времени: военнослужащие группировки «Север» уничтожают тяжелые БПЛА

Снайперы группировки «Север» за один выход уничтожают до девяти тяжелых дронов ВСУ. В зависимости от обстановки за один боевой выход расчет снайперов способен уничтожить до девяти вражеских гексакоптеров, в том числе дроны типа «Баба-яга».
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