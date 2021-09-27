ЭНЕРГИЯ ДНЯ 27 сентября 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать седьмое сентября 2021 года. Числовой вибрационный код 957 =Без тени лица не разглядишь, и живому человеку нужна тень, чтобы выглядеть объёмным = Божественное Руководство проявляется не извне, а изнутри человеческих индивидуумов=Внешний вид людьми считается куда более важным, чем сущность их Тонкой природы =Воображение - это способность создать идею, ментальный образ или ощущение чего-либо = Всё, что вы не можете контролировать - учит вас, как отпустить и доверять Вселенной = Вся Вселенная существует затем, чтобы пробуждать в вас новые животворящие желания= Главное, делитесь тем, что знаете: то, что старо, как Мир, для вас - кому-то покажется свежей идеей = Главное, заменить Матрицу разделения на Матрицу соединения в Информационном поле Земли = Духовные ценности по сравнению с земными - это гораздо большая стабильность = Жизнь - это благословенный Дар, она состоит из чудесных мгновений, и надо прожить их все =Земля круглая! И поэтому то, что казалось концом, может стать только началом = И в искусстве, и в жизни всё прекрасное принадлежит тому, кто способен видеть и чувствовать =Именно вы меняете Мир, вы меняете людей, потому что вы — это часть Единого Целого= Когда воин в бою погибает, защищая кого-то, это спасение Любви, хотя Жизнь разрушается.