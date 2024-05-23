Activision запустила рекламную кампанию новой игры Call of Duty перед летним показом Microsoft

Activision начала рекламную кампанию новой Call of Duty до летнего шоу Microsoft. С запуском третьего сезона Modern Warfare 3 на просторах интернета открылся тизер-сайт The Truth Lies (то есть правда лжёт).
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