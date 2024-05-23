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Activision запустила рекламную кампанию новой игры Call of Duty перед летним показом Microsoft

Activision запустила рекламную кампанию новой игры Call of Duty перед летним показом Microsoft

Activision начала рекламную кампанию новой Call of Duty до летнего шоу Microsoft. С запуском третьего сезона Modern Warfare 3 на просторах интернета открылся тизер-сайт The Truth Lies (то есть правда лжёт).

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