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ФедералПресс

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«Время героев» бьет рекорды по числу заявок

«Время героев» бьет рекорды по числу заявок

МОСКВА, 2 марта, ФедералПресс. За первые сутки работы сайта программы «Время героев» для участников и ветеранов СВО было подано более полутора тысяч заявок, сообщил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

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