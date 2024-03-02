«Время героев» бьет рекорды по числу заявок

МОСКВА, 2 марта, ФедералПресс. За первые сутки работы сайта программы «Время героев» для участников и ветеранов СВО было подано более полутора тысяч заявок, сообщил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.