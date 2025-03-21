Контр-адмирал ВМС Британии Перри пригрозил уничтожением 40 городов России

Британия отметилась очередным агрессивным высказыванием в адрес России.Контр-адмирал ВМС Британии в отставке Крис Пэрри в беседе с The Telegraph заявил о том, что атомные подлодки с баллистическими ракетами Trident якобы могут уничтожить 40 городов России.