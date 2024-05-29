В селе Крыловка Оренбургской области прошла акция «Осторожно! Дети за рулем!»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание-дети!» и в рамках проведения Дня правовой помощи детям, сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» провели информационно-пропагандистскую акцию «Осторожно! Дети за рулем!» с учениками «МОАУ «СОШ № 39 г.