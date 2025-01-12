Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США

В обязанности стюардессы входит разрешить конфликт на месте и не доводить до обострения. Глупая стюардесса, вывела из самолёта целую команду, обидела известного человека. Уволить её, профнепригодна.

александр муравьев

Как ведут себя такие известные люди всем известно. Хорошо что поставили на место. Это у нас с ними чикаются. Вот они и возомнили себя сверхлюдьми которым разрешено всё.