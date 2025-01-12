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Свежие комментарии

  • Федор Родников
    А почему он сидел у аварийного выхода,наверное что бы при неполадках первым сдриснуть из салона?-храбрец😅🤣😂Хабиба Нурмагомед...
  • александр муравьев
    Как ведут себя такие известные люди всем известно. Хорошо что поставили на место. Это у нас с ними чикаются. Вот они ...Хабиба Нурмагомед...
  • Helena journalist
    В обязанности стюардессы входит разрешить конфликт на месте и не доводить до обострения. Глупая стюардесса, вывела из...Хабиба Нурмагомед...

Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США

Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США

По данным СМИ, боец отказался пересаживаться на другое место и устроил перепалку со стюардессой.фото: Никеричев Андрей/агентство «Москва»Бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США из-за спора со стюардессой, сообщает Essentially Sports.

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Комментарии
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Helena journalist
В обязанности стюардессы входит разрешить конфликт на месте и не доводить до обострения. Глупая стюардесса, вывела из самолёта целую команду, обидела известного человека. Уволить её, профнепригодна.
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20 час.
александр муравьев
Как ведут себя такие известные люди всем известно. Хорошо что поставили на место. Это у нас с ними чикаются. Вот они и возомнили себя сверхлюдьми которым разрешено всё.
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8 час.
Федор Родников
А почему он сидел у аварийного выхода,наверное что бы при неполадках первым сдриснуть из салона?-храбрец😅🤣😂
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1 час.

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