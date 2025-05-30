Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Петрова
    Кто такое посмел сделать? Снова мигранты? Отек мозгаУмершую после над...
  • Татьяна Романова
    Ну нашли кого вспомнить, больше писать не о чем?«Лицо деформирова...
  • Владимир Алтайцев
    Автор, продажная  писака, сколько  тебе Галушка  заплватила  за  пиар о ней? Грязные  у  тебя  деньги  и мораль твоя ...«Лицо деформирова...

ТАСС: отбывающий срок Шарлот задолжал 240 тыс. рублей по кредитам и налогам

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Певец и блогер Эдуард Шарлот, осужденный за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий, имеет задолженности по кредитам и неоплаченным налогам на сумму свыше 240 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх