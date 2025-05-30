ТАСС: отбывающий срок Шарлот задолжал 240 тыс. рублей по кредитам и налогам

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Певец и блогер Эдуард Шарлот, осужденный за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий, имеет задолженности по кредитам и неоплаченным налогам на сумму свыше 240 тыс.