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В России появятся новые ОЭЗ в Мордовии, Ростовской и Тверской областях

Постановление о новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях и расширении двух действующих в Калужской и Липецкой областях подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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