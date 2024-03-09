В России появятся новые ОЭЗ в Мордовии, Ростовской и Тверской областях

Постановление о новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях и расширении двух действующих в Калужской и Липецкой областях подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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