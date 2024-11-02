Гудит, жужжит и дует: кардиолог Баклаков объяснил, что может быть причиной шума в сердце

К кардиологу часто обращаются взрослые, основная жалоба у которых — шум в сердце. При уточнении деталей выясняется, что шум у них был выявлен еще в детстве, некоторое время они наблюдались у врача, а потом как-то все забылось.
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