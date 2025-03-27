Поднять для мигрантов НДФЛ до 30% предложили в Госдуме

В Госдуме прозвучало предложение поднять налог НДФЛ для мигрантов до 30%. Возникает вопрос, а не многовато ли это, будут ли мигранты платить эти налоги и так далее? Вопрос интересный: у нас вообще когда смотришь на всю эту ситуацию, то возникает ощущение, что кто-то нарочно создавал всё таким образом, чтобы невозможно было найти концов и всё было максимально непрозрачно.