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Царьград

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Магадан: женщина осуждена на 3,5 года за истязание своих двоих детей

Магадан: женщина осуждена на 3,5 года за истязание своих двоих детей

В Магадане суд приговорил местную жительницу к 3,5 годам лишения свободы за истязание своих малолетних сына и дочери.

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