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Жезуш о Роналду: «Криш попадет в сборную, если захочет и будет играть за «Аль-Наср». Решать ему. Для меня ситуация с ним не проблема, но он символ страны – с ним все по-другому»

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш считает, что Криштиану Роналду может вернуться в команду в ноябре.

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