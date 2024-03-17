Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России в конфликте

ЩАП Макрон плохо учился в школе, во всяком случае историю своей страны он не знает! Россия била (Крымская война, Наполеон), Гражданская война 1918-1920 гг, сейчас бьёт их наёмников и будет бить и дальше, если эти мрази сунутся на нашу землю!!!

Евгений Луговцев

Микрон хоть и молодой но недалеко ушел от своего патрона Байдена такой же безумный. Его знания истории Франции и особенно России близки к нулю и мадам-двойник Панина ничему его не научила.