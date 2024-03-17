Эскалация ситуации на международной арене продолжается. Некоторые западные лидеры резко ужесточили антироссийскую риторику и начали активно разминать тему прямого столкновения России и стран НАТО.
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России в конфликте
Комментарии
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АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП Макрон плохо учился в школе, во всяком случае историю своей страны он не знает! Россия била (Крымская война, Наполеон), Гражданская война 1918-1920 гг, сейчас бьёт их наёмников и будет бить и дальше, если эти мрази сунутся на нашу землю!!!
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20 час.
Евгений Луговцев
Микрон хоть и молодой но недалеко ушел от своего патрона Байдена такой же безумный. Его знания истории Франции и особенно России близки к нулю и мадам-двойник Панина ничему его не научила.
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18 час.
А
Александр
мудрак лягушачий!!!
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16 час.
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