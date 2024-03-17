Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    мудрак лягушачий!!!Макрон заявил, чт...
  • Евгений Луговцев
    Микрон хоть и молодой но недалеко ушел от своего патрона Байдена такой же безумный. Его знания истории Франции и особ...Макрон заявил, чт...
  • Алексей Щербаков
    ЩАП                                                                                                                  ...Макрон заявил, чт...

Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России в конфликте

Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России в конфликте

Эскалация ситуации на международной арене продолжается. Некоторые западные лидеры резко ужесточили антироссийскую риторику и начали активно разминать тему прямого столкновения России и стран НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                         Макрон плохо учился в школе, во всяком случае историю своей страны он не знает! Россия била (Крымская война, Наполеон), Гражданская война 1918-1920 гг, сейчас бьёт их наёмников и будет бить и дальше, если эти мрази сунутся на нашу землю!!!
Ответить
20 час.
Евгений Луговцев
Микрон хоть и молодой но недалеко ушел от своего патрона Байдена такой же безумный. Его знания истории Франции и особенно России близки к нулю и мадам-двойник Панина ничему его не научила.
Ответить
18 час.
А
Александр
мудрак лягушачий!!!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх