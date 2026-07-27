Продолжается прием заявок от пенсионеров на всероссийский конкурс "Спасибо интернету"

Прием работ завершится 27 октября 2026 года. Конкурс, который ежегодно проводят "Ростелеком" и Социальный фонд России в рамках благотворительного проекта "Азбука интернета", направлен на повышение качества жизни граждан старшего возраста, поддержку их самореализации в современном цифровом обществе и обучение пользования электронными социальными сервисами.