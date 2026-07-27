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Продолжается прием заявок от пенсионеров на всероссийский конкурс "Спасибо интернету"

Продолжается прием заявок от пенсионеров на всероссийский конкурс "Спасибо интернету"

Прием работ завершится 27 октября 2026 года. Конкурс, который ежегодно проводят "Ростелеком" и Социальный фонд России в рамках благотворительного проекта "Азбука интернета", направлен на повышение качества жизни граждан старшего возраста, поддержку их самореализации в современном цифровом обществе и обучение пользования электронными социальными сервисами.

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