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Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения

Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения

Утром в пятницу, 1 июля, стало известно, что Роспотребнадзор снимает введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения, в частности, масочный режим и запрет на функционирование общепита в ночное время.

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