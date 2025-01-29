БлокнотРУ Киевский режим в своем отчаянии из-за хронических неудач решил «оторваться» хотя бы мелких пакостях.
Видать, славно бьет украинскую нечисть: российскому генералу доставили «подарочек» от СБУ
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Сколько уже раз можно писать, что эти слова не принадлежат ярому русофобу, кумиру бандеровцев, подонку Шевченко? Нет, опять ему приписывают умные слова, обеляя подонка-русофоба.
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4 час.
ге
галина еличева
А вдоль дороги мертвые с косами стоят и тишина ,счастливой дороги бандеровцы
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3 час.
Владимир Алтайцев
Эти злые стихи написал Александр Нощенко в 2009 году. Нет ни одного документа , доказывающего авторство Шевченко.
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3 час.
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