Видать, славно бьет украинскую нечисть: российскому генералу доставили «подарочек» от СБУ

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Сколько  уже  раз  можно  писать, что  эти слова  не принадлежат ярому  русофобу, кумиру  бандеровцев, подонку  Шевченко? Нет, опять  ему  приписывают  умные слова, обеляя подонка-русофоба.
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4 час.
ге
галина еличева
А вдоль дороги мертвые с косами стоят и тишина ,счастливой дороги бандеровцы
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3 час.
Владимир Алтайцев
Эти  злые  стихи  написал Александр  Нощенко  в  2009  году. Нет  ни  одного документа , доказывающего  авторство  Шевченко.
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3 час.

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