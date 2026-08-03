Последствия грозового фронта устраняют в районах Новосибирской области

На оперативном совещании в правительстве региона начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов доложил о ликвидации последствий прохождения грозового фронта, который обрушился на область 29 июля и 2 августа.
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