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Вечерний Новосибирск

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Последствия грозового фронта устраняют в районах Новосибирской области

Последствия грозового фронта устраняют в районах Новосибирской области

На оперативном совещании в правительстве региона начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов доложил о ликвидации последствий прохождения грозового фронта, который обрушился на область 29 июля и 2 августа.

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