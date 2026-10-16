Телефонные мошенники все чаще сами становятся жертвами обмана. В России набирает обороты движение волонтеров, которые перехватывают звонки аферистов, часами удерживают их на линии, а иногда и заманивают курьеров с миллионами в ловушку.
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