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Захарова назвала предательством заявления Пугачёвой и Макаревича* после теракта

Захарова назвала предательством заявления Пугачёвой и Макаревича* после теракта Призывы Аллы Пугачёвой, Андрея Макаревича* и других уехавших из России музыкантов скорбеть по жертвам теракта в «Крокус сити холле» молча, а не публично — хуже предательства.

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