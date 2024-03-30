Захарова назвала предательством заявления Пугачёвой и Макаревича* после теракта Призывы Аллы Пугачёвой, Андрея Макаревича* и других уехавших из России музыкантов скорбеть по жертвам теракта в «Крокус сити холле» молча, а не публично — хуже предательства.