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Танк без экипажа сам доехал до позиций ВСУ и помог наступающим бойцам ВС РФ

В ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО российский танк подорвался на мине, экипаж был эвакуирован, однако боевая машина не смирилась со своей судьбой и самостоятельно продолжила наступление на позиции ВСУ.

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