Чтобы подготовиться к зиме, петербургским водителям придется заплатить 40,8 тыс. рублей в 2026 году. Стоимость шин выросла на 4%.
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