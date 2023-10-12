Мэрия Перми приняла решение не выгонять змей на улицу

Экзотеррариум останется в помещении на Льва Шатрова.Мэр города Эдуард Соснин отреагировал на решение администрации Свердловского района Перми, которая ранее требовала выселить экзотеррариум с Льва Шатрова.
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