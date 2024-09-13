Что такое алгофобия

Страх боли знаком, пожалуй, каждому. Но как это часто бывает, алгофобия не так проста, как кажется. Редко кто задумывался, в чём истинная причина отказа от принятия сложного решения, выхода из изживших себя отношений или попытки оттянуть визит к врачу в связи с обострившимся недомоганием.