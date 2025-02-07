Корабли ТОФ провели учения в Восточно-Китайском море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), состоящих из корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», осуществил учение по противовоздушной обороне в Восточно-Китайском море, как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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