Корабли ТОФ провели учения в Восточно-Китайском море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), состоящих из корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», осуществил учение по противовоздушной обороне в Восточно-Китайском море, как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.