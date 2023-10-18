В Тюмени "Мастера и Маргариту" поставили на сцене театра кукол

Тюмень шумит и волнуется аж с самой нехорошей по календарным понятиям пятницы - с 13-го числа. Причина сугубо культурная: спустя два года обдумываний, размышлений и плотной работы в цехах режиссер Наталья Явныч и художница Елена Волкова явили горожанам новый спектакль по самому, пожалуй, мистическому литературному произведению - роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".