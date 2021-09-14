Правительство проведет эксперимент над зарплатами учителей

Российское правительство планирует провести реформу системы оплаты труда учителей. Суть заключается в приведении оплаты в разных регионах к общему знаменателю, поскольку сейчас за одну и ту же работу платят зарплату, отличающуюся в пять-шесть раз.
Российское правительство планирует провести реформу системы оплаты труда учителей. Суть заключается в приведении оплаты в разных регионах к общему знаменателю, поскольку сейчас за одну и ту же работу платят зарплату, отличающуюся в пять-шесть раз.
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