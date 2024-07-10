Лебедев: ВС РФ нанесли удар по месту в Запорожье, где хранится техника ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара в подконтрольном Киеву районе Запорожской области в районе перегрузочного терминала, где ВСУ хранит военную технику, передает РИА Новости.
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