Бардалеева назначили заместителем Осипова

Бывшего главу краевого Минэкономразвития Александра Бардалеева назначили заместителем губернатора Забайкальского края – руководителем представительства правительства Забайкальского края при правительстве Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии