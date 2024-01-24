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Аргументы недели

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Посол Солтановский: РФ официально не предлагали переговоры по Украине в Ватикане

Посол Солтановский: РФ официально не предлагали переговоры по Украине в Ватикане

Москве официально не предлагали переговоры по украинскому вопросу на территории Ватикана. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил отечественный посол в городе-государстве Иван Солтановский.

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