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НАТО готово снять ограничения на удары ВСУ вглубь России

НАТО готово снять ограничения на удары ВСУ вглубь России

Вашингтон. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Североатлантический блок (НАТО) рассматривает возможность снятия ограничений на нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) вглубь территории Российской Федерации.

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