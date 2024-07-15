От 38 до 87 тысяч в месяц: статистики назвали зарплаты омских воспитателей, школьных учителей и преподавателей вузов.
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От 38 до 87 тысяч в месяц: статистики назвали зарплаты омских воспитателей, школьных учителей и преподавателей вузов.