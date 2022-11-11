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Али Ахмедов может получить бой с «Канело»

WBC санкционировал бой между казахстанцем Али Ахмедовым (19-1, 14 КО) и французом Кристианом Мбилли (22-0, 20 КО), который будет носить статус претендентского.

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