В Киеве заявили о потере важного союзника из-за Зеленского

Поддержка МИД Швейцарии мирного плана Китая и Бразилии по Украине является закономерным следствием недовольства тупиковой политикой Зеленского, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.