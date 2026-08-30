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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Динамо» повысились шансы на чемпионство в РПЛ – до 30.00. Они все еще ниже предстартовых

«Динамо» выиграло у «Локомотива» (1:0) в шестом туре Альфа-Банк РПЛ. Команда Сандро Шварца победила в трех матчах из последних четырех, ранее одолев со счетом 3:1 махачкалинское «Динамо» и «Родину».

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