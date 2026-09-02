Ростех
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Ростех

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Ростех проведет в Египте международную премьеру системы для уничтожения дронов

Ростех проведет в Египте международную премьеру системы для уничтожения дронов

Фото: «Высокоточные комплексы» Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех впервые представит за рубежом систему поражения воздушных целей ТКБ-1167.

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