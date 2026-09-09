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Собака вернулась через 2 месяца: хозяева не верили глазам

Собака вернулась через 2 месяца: хозяева не верили глазам

Котофеня Валерка Чижов уезжал из Берёзовки в конце марта, когда снег уже осел, почернел и превратился в ту особенную кашу, в которой вязнут сапоги, буксуют колёса и тонут последние надежды на сухие носки.

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