Собака вернулась через 2 месяца: хозяева не верили глазам

Котофеня Валерка Чижов уезжал из Берёзовки в конце марта, когда снег уже осел, почернел и превратился в ту особенную кашу, в которой вязнут сапоги, буксуют колёса и тонут последние надежды на сухие носки.
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Порадовал рассказ, за душу взял.
огромнейшее спасибо! вот как надо любить!