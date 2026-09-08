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Лавров пожалел пообещавшую оставаться с Киевом до конца Британию

Лавров пожалел пообещавшую оставаться с Киевом до конца Британию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова" заявил, что ему искренне жаль Великобританию из-за ее намерения поддерживать Киев до самого финала .

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