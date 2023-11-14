Психолог Квасов заявил, что теннисист Рублев не справляется с уровнем стресса

Спортивный и клинический психолог Максим Квасов пояснил, с чем связано агрессивное поведение российского теннисиста Андрея Рублева во время матча со своим соотечественником Даниилом Медведевым на групповом этапе Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов.
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