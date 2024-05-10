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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каграманова и Кожевников стали чемпионами России по спортивной ходьбе на 20 км

Спортивная ходьба Чемпионат России Казань 20 км Женщины 1. Рейхан Каграманова – 1:26.41,00 2. Эльвира Хасанова – 1:27.

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