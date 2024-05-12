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Исследователи из Британии назвали породы кошек-долгожителей

Исследователи из Британии назвали породы кошек-долгожителей

Кошки какой породы будут жить дольше? Исследователи задались этим вопросом и вычислили породы кошек, которым отмерено больше лет.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Они все должны жить долго нам на радость.Источники нашей любви.
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15 час.
Элеонора Коган
У меня их сейчас двое. котик и кошечка.А д этого у меня ушёл от диабета Уголёк, 8 месяцев назад. У меня все с улицы, дворяне, и я их обожаю!!!Всё зависит от их здоровья.
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15 час.

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