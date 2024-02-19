Коваль: Украина удерживает свыше 690 подсанкционных «российских активов»

Киевская сторона удерживает более 690 подсанкционных «российских активов». Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Виталий Коваль, руководитель украинского Фонда государственного имущества.
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