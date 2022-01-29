Медведчук назвал цель антироссийских заявлений Зеленского

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что целью антироссийских заявлений украинского президента Владимира Зеленского является попытка отвлечь внимание от провалов в его политике.
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что целью антироссийских заявлений украинского президента Владимира Зеленского является попытка отвлечь внимание от провалов в его политике.
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