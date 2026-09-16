Ржевский муниципальный округ – курс на развитие

Последние пять лет стали для Ржевского округа временем настоящей перезагрузки. Благодаря участию в национальных проектах, федеральных и региональных программах, а также в программе поддержки местных инициатив преобразования затронули практически все стороны жизни муниципалитета.
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