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Царьград

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Экс-соратница Зеленского Мендель обвинила его в отказе как минимум от пяти мирных соглашений

Экс-соратница Зеленского Мендель обвинила его в отказе как минимум от пяти мирных соглашений

С начала конфликта в 2022 году Владимир Зеленский отверг как минимум пять мирных соглашений, в том числе и стамбульское, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью журналу Die Weltwoche.

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