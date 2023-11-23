В Москве обсудили борьбу с угрозами со стороны Запада

МОСКВА, 23 ноября, ФедералПресс. Состоялся круглый стол Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации и Комитета Совета Федерации по международным делам на тему: «Противодействие экономическим санкциям и иным угрозам со стороны коллективного Запада».