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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Москве обсудили борьбу с угрозами со стороны Запада

В Москве обсудили борьбу с угрозами со стороны Запада

МОСКВА, 23 ноября, ФедералПресс. Состоялся круглый стол Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации и Комитета Совета Федерации по международным делам на тему: «Противодействие экономическим санкциям и иным угрозам со стороны коллективного Запада».

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