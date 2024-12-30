Финляндия нашла следы якоря около поврежденного в Балтийском море кабеля

Власти Финляндии, которые расследуют повреждение подводных силовых и информационных кабелей, обнаружили на морском дне следы волочения, которые, предположительно оставил якорь задержанного танкера Eagle S, сообщает Bloomberg.
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